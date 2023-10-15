ملكة الإسكواش نور الشربيني تصل للقب رقم 36 في تاريخها

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حققت نور الشربيني بطلة الإسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالميا إنجازا جديدا بعد تتويجها ببطولة أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها والبالغ مجموع جوائزها 196 آلف دولار للرجال ومثلهم للسيدات

وحققت نور الشربيني اللقب عقب فوزها على زميلتها ولاعبة نادي وادي دجلة هانيا الحمامي بنتيجة 3-0، وذلك للمرة الأولى في تاريخها ،وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11-6، 11-6، 11-7"، في مباراة استغرقت 34 دقيقة فقط.

وبعد ذلك اللقب وصلت المصنفة الأولى عالميا للقب رقم 36 في تاريخها .

وحققت نور الشربيني لقب بطولة العالم 7 مرات ولقب بطولة العالم للفرق مع منتخب مصر 4 مرات ولقب وحيد لبطولة أمريكا المفتوحة.

كما حققت لقب بطولة بريطانيا المفتوحة 4 مرات وبطولة قطر كلاسيك وبطولة مانشيستر المفتوحة وبطولة بلاك بول مرتين وبطولة الجونة الدولية وبطولة العظماء الثمانية للإسكواش.

وخلال 14 عاما من ممارسة الإسكواش بشكل إحترافي شاركت نور الشربيني قبل بطولة أمريكا المفتوحة في 119 بطولة ولعبت 450 مباراة حيث حققت الفوز في 363 مباراة وخسرت في 87 مباراة.

ووصلت نور الشربيني لـ57 نهائي قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وحققت 35 لقبا.