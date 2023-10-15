جمال بلماضي: مباراة مصر والجزائر ليست حربا

أعاد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر ذكرى فوز ثعالب الصحراء على مصر في المباراة التي أُقيمت على ملعب أم درمان بالسودان، في تصفيات كأس العالم 2010.

وقال بلماضي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مصر: "متأكدون أن جميع اللاعبين سيكونون في المستوى عند مواجهة منتخب كبير مثل مصر، وأتمنى التوفيق للاعبي منتخبي وأن يكونوا في أفضل مستوى".

وأضاف: "فلسفتي في كرة القدم هي التحلي بالروح الرياضية، وأعرف تاريخ مواجهات مصر والجزائر، وأخر مرة كانت في 2010 بأم درمان".

وتابع: "العلاقات بين البلدين أخوية، وكرة القدم رياضة وليست حرب، هي مباراة كلاسيكو في شمال إفريقيا وبها حماس كبير".

وأتم جمال بلماضي تصريحاته قائلًا: "غدًا إن شاء الله يكون الحماس في الملعب، وأعرف أن مصر لديها نفس روح الكفاح ولن توجد هناك مشكلة بشأن الروح الرياضية.. كلا الفريقان يريدان الفوز وبعد المباراة سيكون كل شيء على ما يرام".

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائر في مباراة ودية بالسابعة مساء غدٍ الإثنين على إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.