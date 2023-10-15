زعماء الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا استثنائيا بشأن الوضع في إسرائيل وغزة

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أمس السبت، إنه من المقرر أن يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماعا استثنائيا عبر رابط فيديو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.



وتابع ميشيل، في دعوة وجهها مساء السبت: "إننا نتضامن بشكل كامل مع شعب إسرائيل وضحايا الهجمات، لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي"، على حد زعمه.



وأطلقت حركة حماس الفلسطينية، التي تحكم قطاع غزة، آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل في الوقت الذي اخترق فيه المئات من مقاتليها الدفاعات الحدودية في هجوم مفاجئ غير مسبوق قبل أسبوع، ضمن عملية طوفان الأقصى، مما أدى إلى اجتياح مجتمعات جنوب إسرائيل بالإضافة إلى مهرجان موسيقي، ما أسفر عن نحو 1300 قتيل.



وردت إسرائيل، بشن غارات جوية انتقامية على القطاع الساحلي مما أسفر عن استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 آخرين في قطاع غزة، واستشهاد 55 شخصا، وإصابة 1200 آخرين في الضفة الغربية.



وقال ميشيل "يجب إطلاق سراح الرهائن فورا ودون أي شروط مسبقة. لا يوجد مبرر للإرهاب".



وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الاتحاد الأوروبي عن أسفه للمشاهد المأساوية التي تتكشف في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي ونقص الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الدمار الناجم عن القصف الكبير، قائلا إن الوضع في القطاع الساحلي متدهور ما يدق ناقوس الخطر بين المجتمع الدولي.