 طوفان الأقصى.. الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض غزة - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. الدفاع المدني الفلسطيني: أكثر من ألف مفقود تحت أنقاض غزة

وكالات
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 9:52 م

أعلن فريق الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأحد، أن أكثر من ألف شخص مفقودون تحت أنقاض المباني التي دمرتها الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف في الدفاع المدني الفلسطيني بيان "تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف".

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، تتواصل مواجهة بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس".

وحتى الأحد، أدت غارات إسرائيلية إلى استشهاد 2329​​ فلسطينيا، بينهم نحو 700 طفل، وأصابت 9042 آخرين في غزة، فيما قتلت "حماس" أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسرت ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية من الجانبين.

ويعاني سكان غزة، ويبلغ عددهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

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