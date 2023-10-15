 أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يفند ادعاءات إسرائيل: نواجه إعلاما مضللا - بوابة الشروق
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أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يفند ادعاءات إسرائيل: نواجه إعلاما مضللا

هديل هلال
نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 12:02 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 12:02 م

فنّد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الادعاءات الإسرائيلية والتي روجت لها سلطات الاحتلال بمختلف وسائل الإعلام الأجنبية.

وحذر في مؤتمر صحفي، صباح الأحد، من الدعاية الكاذبة التي تنشرها إسرائيل، معقبًا: «نواجه نفس الإعلام الأسود المضلل الذي زعم وجود أسلحة نووية في العراق؛ لتبرير الحرب على بغداد، ولحسن الحظ بدأت الحقيقة تكشف».

وقال إن «صحيفة لوس أنجلوس الأمريكية خرجت واعتذرت لقرائها؛ لأنها نشرت أخبارًا بشأن وقوع عمليات اغتصاب لإسرائيليات لم يثبت حدوثها قطعًا».

ولفت إلى أن مذيعة «سي إن إن» اعتذرت عن نشر الأكاذيب المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين، ذاكرًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى احتراق طفل إسرائيلي.

وأكمل: «استخدم نتنياهو صورة لطفل إسرائيلي محترق، واتضح كما قال صحفي أجنبي أنه جرى استخدام الذكاء الاصطناعي لتشويه صورة حيوان والادعاء بأنه طفل».

وأضاف: «أحذر من تلك الدعاية السوداء فهدفها الأساسي والمركزي تشويه صورة الفلسطينيين؛ للسماح بكل جرائم الحرب التي ترتكب ضدنا.. نزع الإنسانية لا يجب أن يمر».


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