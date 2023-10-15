مصدر لـ الشروق: الكشف عن مقبرة أثرية بمحافظة المنيا لكبار موظفي الدولة في العصور الحديثة خلال مؤتمر صحفي

قال مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الكشف الذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، عبارة عن مقبرة تخص كبار موظفي الدولة في العصور الحديثة، موضحًا أن الكشف تم عن طريق بعثة مصرية، وبأيدي مصرية، وبمساعدة بعض البعثات العاملة بالمنطقة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن المقبرة الجماعية تضم بعض التوابيت الخشبية بحالة جيدة من الحفظ، بجانب تم العثور على توابيت حجرية وحلى وتمائم وترجع إلى العصر المتاخر.

وستعلن وزارة السياحة والآثار، في مؤتمر صحفي كبير، بحضور وسائل إعلام مصرية وعالمية عن الكشف خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يعلن الوزير، عن موعد افتتاح المتحف الآتوني بالمنيا، وذلك بعد إغلاق وصل لـ 20 عامًا، على إنشاءه شرق النيل، حيث يتطلع أبناء محافظة المنيا أن ينال المتحف الاتونى افتتاحا أسطوريا ليصبح مزارا سياحيا عالميا.

ونوه إلى أن من المتوقع أن يعلن وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، عن موعد افتتاحه، بحضور السفراء الأجانب وشخصيات عامة، مشيرًا إلى أن المتحف تم وفقًا لاحدث طراز وتكنولوجيا لعرض القطع الأثرية.