قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده تشعر بحزن وقلق شديد من جراء استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة، من دون أن يوجه اتهاما لجيش الاحتلال.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه يجب وضع المسئولية في المكان المناسب، متحدثا عن أن إسرائيل تعرضت لهجوم من قبل حركة حماس قبل أسبوع، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى.

وأشار إلى أن حماس كانت على علم بالشكل الذي سيكون عليه رد الفعل الإسرائيلي، لافتا إلى أنّ بلاده تحث على ضرورة تجنب إحداث أي ضرر للمدنيين.

ونوه بأن حماس لا تمثل الفلسطينيين، وقال إن أغلبية الشعب الفلسطيني لا يدعم حماس -على حد تصريحه-، زاعما أن الحركة تضع أسلحتها ومواقع إطلاق الصواريخ في المدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين (على حد قوله الذي لم يتضمن تقديم أدلة على ذلك).

وجدد التأكيد على أن بلاده تحاول تجنيب المدنيين أي ضرر، غير أنه قال إن حماس تقع على كاهلها مسئولية أيضا في هذا الإطار.

وتتواصل عملية طوفان الأقصى لليوم التاسع على التوالي، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، وردّ عليها جيش الاحتلال بارتكاب مجازر قطاع غزة.