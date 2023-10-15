سقوط شخص لتزويره محررات الأحوال المدنية في البحيرة

القى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية القبض على شخص لتزويره محررات الأحوال المدنية في البحيرة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية ممارسة شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة- أعمال الوساطة والسمسرة والنصب على المواطنين راغبى الحصول على المحررات الرسمية والأوراق الثبوتية وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية.



تم ضبطه وبحوزته (مستندات ومحررات بأسماء محددة وآخرى خالية البيانات، صور ضوئية لمستندات ووثائق زواج ورقية بأسماء محددة، مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ممارسة أعمال الوساطة والسمسرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.