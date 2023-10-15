صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن مديرية الصحة بالمنيا تنظم غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية في "قرية الأشمونين "بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 16 و17 من أكتوبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها: "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن"، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وذكر أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.