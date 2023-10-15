الهند تعلن الثالث والعشرين من أغسطس من كل عام يوما وطنيا للفضاء

أعلنت الحكومة الهندية أن يوم الثالث والعشرين من أغسطس من كل عام سيكون عيدا وطنيا للفضاء ، وهو اليوم الذي نجحت فيه المركبة القمرية الهندية " تشاندرايان 3 " فى الهبوط بصورة سلسة على سطح القمر .

ونقلت اليوم السبت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية عن وكالة الفضاء الهندية قولها فى بيان أصدرته أمس الجمعة فى هذا الشأن " إن حكومة الهند أعلنت اعتبار يوم الثالث والعشرين من أغسطس من كل عام عيدا وطنيا للفضاء" لإحياء ذكرى هذه اللحظة التاريخية".

يذكر أن الهند أصبحت فى الثالث والعشرين من أغسطس الماضى الدولة الرابعة في العالم التي تنجح فى مهمة إنزال مركبة فضائية وبصورة سلسة على سطح القمر والأولى التي تهبط مركبتها بالقرب من القطب الجنوبي لسطح القمر.