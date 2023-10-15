 فوز الدكتور فكرى حسن بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للجدارة العلمية - بوابة الشروق
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فوز الدكتور فكرى حسن بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للجدارة العلمية


نشر في: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 15 أكتوبر 2023 - 4:48 م

أعلن الدكتور محمد محمد الكحلاوى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بفوز أستاذ المصريات والعميد السابق للجامعة الفرنسية الدكتور فكرى حسن، بجائزة المجلس العربي للآثاريين العرب للجدارة العلمية لعام ١٤٤٥ھ / ۲۰۲۳م.

يأتي ذلك لجهوده ونشاطه العلمي المتميز في مجال البحث العلمي والعمل الأثرى، وما قدمتموه من بحوث ونتائج قيمة أسفرت عن حقائق علمية جديدة ومبتكرة.

وذكر المجلس أنه سيتم تكريمه ضمن فاعليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى السادس والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم السبت، لموافق ۱۱-۱۲ نوفمبر ،۲۰۲۳م، بمقر الآثاريين العرب بمدينة الشيخ زايد.


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