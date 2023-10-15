مراسل الغد يلقي منشورا لجيش الاحتلال على الأرض: لا مكان آمن في قطاع غزة

قال محمد الداعور، مراسل فضائية «الغد»، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، تلقي على مدار اليومين الماضيين، منشورات على سكان قطاع غزة تطالبهم فيها بالنزوح وإخلاء منازلهم.

واستعرض المراسل أحد المنشورات التي ألقاها جيش الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي، وطلب فيها من المواطنين النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.

وأكد أن «السكان يرفضون التعامل مع التحذيرات التي يطلقها جيش الاحتلال، ويقولون إن إسرائيل تعد لهم فخًا جديدًا لارتكاب المزيد من الجرائم».

ولفت إلى أن المنشور هدد بأن كل من يتواجد بالقرب من عناصر حركة «حماس» ومنشآتهم يعرضون حياتهم للخطر، منوهًا أن هذا الكلام غير صحيح لأن المواطنين متواجدون داخل منازلهم البعيدة عن تلك المناطق.

وأمسك بالورقة وطواها داخل يده ثم ألقاها على الأرض، قائلًا: «إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين العزل، لا مكان آمن في قطاع غزة، وهناك تحذيرات من التعامل مع هذه المنشورات لأن الاحتلال يريد أن ينصب فخا للفلسطينيين».

واختتم: «الكل متواجد هنا ولا أحد يريد التعامل مع التهديدات المتواصلة التي تهدف إلى قتل الفلسطينيين».