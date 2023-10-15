الزمالك: فضلنا منح اللاعبين مستحقاتهم عن حل أزمة القيد

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك أن إدارة الأبيض فضلت منح اللاعبين مستحقاتهم المالية عن حل أزمة القيد.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "كان أمامنا حلًا من اثنين، الأول هو حل أزمة القيد، والثاني منح اللاعبين مستحقاتهم".

وأضاف: "إذا تم فك إيقاف القيد دون منح اللاعبين مستحقاتهم المالية، سنصدر لأنفسنا مشاكل أكبر، وبالتالي كان من الأفضل إراحة اللاعبين حاليًا، وهذا ما تم خلال فترة وجود أحمد مرتضى وكررت الكلام نفسه للجنة الحالية".

وأتم عبد الواحد السيد تصريحاته قائلًا: "كان لدينا قنبلة موقوتة بسبب المستحقات المالية، وبدأنا الفترة التحضيرية متأخرًا بسببها، فإذا بدأت الموسم بدون أن يحصل اللاعبون على مستحقاتهم كيف سنتحدث معهم؟ ".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن منع نادي الزمالك من القيد، لحين دفع المستحقات المالية الواجبة عليه في عدة ملفات، أبرزها صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.