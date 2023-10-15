وزير الخارجية الأسبق: مصر سيكون لها صوت قوي أمام الولايات المتحدة لإيصال المساعدات

كشف السفير محمد عرابي وزير الخارجية الأسبق، عن توقعاته لزيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة، في الساعات المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن تكون زيارة بلينكن تبريرا للموقف الإسرائيلي والحديث عن الحجة التقليدية بأن دولة الاحتلال تحتاج إلى منطقة حدودية آمنة، هذا بالإضافة إلى تناول ملف مزدوجي الجنسيات الراغبين في الخروج من غزة عن طريق معبر رفح.

ولفت إلى أنه من المؤكد أن تضغط مصر لإيصال المساعدات وسيكون لها صوت قوي؛ من أجل حماية المدنيين، وذلك أمام الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالموقف الدولي المتشدد حيال العدوان الإسرائيلي الأخير، وبشكل خاص في الصحف الأمريكية، علق: «إسرائيل قفزت بمبادرة وهي مساواة حماس وداعش وهذا طرح في الأذهان لدى الجانب الغربي فكرة داعش كونها منظمة إرهابية ونجحت إسرائيل في هذا التصوير وسادت في أوساط كثيرة سواء رسمية أو صحفية».

ولفت إلى أن الصورة خلال الساعات الماضية أعيد تصحيحها وعادت صورة غزة وسط الحطام، موضحا أن العالم يشاهد الدمار الآن ويغير الصورة التي نجحت إسرائيل في تسويقها للعالم.

وشدد على أن ما يحدث الآن له انعكاسات على الداخل الإسرائيلي، الذي ذاق طعم الخسارة، والذي لم يعد في مأمن في ظل الاعتداءات الوحشية التي يشنها على الفلسطينيين، الأمر الذي دفع إلى تحميل كثير من الأصوات داخل دولة الاحتلال حكومة نتنياهو مسئولية تردي الأوضاع.