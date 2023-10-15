حكومة بلوشستان الباكستانية تتعهد بتقديم المتورطين في مقتل 6 عمال للعدالة

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قال القائم بأعمال رئيس وزراء إقليم بلوشيستان الباكستاني، على مردان دومكى، اليوم الأحد، إن القتل المستهدف لعمال أبرياء هو قمة القسوة، وسيتم اتخاذ إجراء صارم ضد العناصر المتورطة في الهجوم وتقديمهم للعدالة.

كان ستة عمال على الأقل قتلوا وأصيب اثنان آخران في هجوم مسلح شنه مجهولون بمدينة توربات بالإقليم الذي يقع جنوب غربي باكستان أمس السبت.

ووفقا لوكالة "أسوشيتدبرس أوف باكستان" للأنباء، قال دومكلي، إن حكومة بلوشستان ستضمن تقديم تعويضات للأسر المتضررة في أقرب وقت ممكن.

ولم تعلن أية جهة المسئولية عن الهجوم، ولكن حركة طالبان تشن هجمات في البلاد.

ويشهد إقليم بلوشستان، الذي يعد أكبر إقليم في باكستان يتاخم أفغانستان وإيران، هجمات بصورة دورية من جانب مسلحين إسلاميين وجماعات طائفية وانفصاليين قوميين.