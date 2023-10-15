هيئة الأسرى: اعتقال أكثر من 500 فلسطيني في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر

نددت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بحملة الاعتقالات التي شنتها القوات الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم، وطالت مئات الفلسطينيين.

وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأحد، إن «حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال، طالت ما يقارب 60 مواطنا جرى اعتقالهم خلال عملية اقتحام للمدن والقرى والمخيمات».

ونوهت أن «المعتقلين لم يسلموا من الاعتداء المباشر عليهم سواء بالضرب، أو بأعقاب البنادق وإطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي، بالإضافة إلى التنكيل بهم من اللحظات الأولى لاعتقالهم».

وأوضحت الهيئة أن حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الجاري تجاوزت 500 معتقلا، بالإضافة إلى عشرات الاعتقالات من المحافظات الجنوبية، حيث لا يوجد أرقام حقيقية لمعرفة حصيلة الاعتقالات نتيجة التعتيم الإسرائيلي، وعدم إعطاء طاقم المحامين معلومات حولهم كذلك منعهم من زيارتهم.

وأكدت الهيئة أن ما تقوم به السلطات الإسرائيلية من حملات اعتقال همجية بحق الفلسطينيين، ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت الهيئة من استمرار هذا النهج للتغطية على الفشل الأمني والسياسي لإسرائيل، وحالة الفوضى التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي.