قال السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، إن الإعلام الغربي منساق خلف الإعلام الصهيوني، داعيا الإعلام العربي للرد على هذه الروايات الزائفة التي يروج لها الاعلام الغربي.

وأشار اللوح خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة في القاهرة، إلى إطلاق السفارة مرصدا إعلاميا يكشف الاخبار الإسرائيلية الزائفة والتحريض على الشعب الفلسطيني

واتهم السفير الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي بالكيل بمكالين شأنه شأن الادارة الامريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال اللوح إنه بمجرد حدوث ما شاهدناه من عدوان على قطاع غزة قامت أمريكا بالانحياز لإسرائيل، وهو ما يعرب عن الظلم التاريخي الذي لحق بنا منذ وعد بيلفور، وهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق.

وأضاف اللوح أن صفقة القرن ذهبت مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وجاء الرئيس جو بايدن وأطلق جملة من التصريحات باركناها ولكن لم ينفذ منها شيء.

وتابع: "لذلك نطالب الإدارة الامريكية ورغم انحيازها للجانب الإسرائيلي، بتحمل مسئوليتها وتنفيذ ما قطعه الرئيس بايدن من عهود من أجل سلام المنطقة ككل.

ونوه إلى أن إسرائيل شكلت ما يسمى بحكومة حرب للرد على الشعب الفلسطيني، وهذا يشير أننا مقبلين على أيام صعبة وسوف نواجه أيام أصعب من الماضية".

وتابع: "لذلك نحن مع جميع الجهود التي من شأنها وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".