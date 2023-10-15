انتزاع العلم الإسرائيلي مجددا من السارية الموجودة قبالة بلدية ليفركوزن غربي ألمانيا

تم نزع العلم الإسرائيلي مجددا من السارية الموجودة قبالة بلدية مدينة ليفركوزن غربي ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت متحدثة باسم المدينة اليوم السبت.

وكان مجهولون نزعوا العلم الإسرائيلي من السارية الموجودة أمام بلدية المدينة يوم الأربعاء الماضي وذلك بعد أن كان العلم منكسا بسبب هجوم حماس على إسرائيل.

وعلى بعد بضعة مئات من الأمتار عثرت امرأة مارة على علم عليه آثار حريق، وقالت الشرطة إنه على الأرجح نفس العلم الذي تم نزعه.

ورفعت المدينة أمس الجمعة العلم مرة أخرى قبالة دار البلدية وإلى جواره العلم الألماني كعلامة على التضامن من إسرائيل، وقالت سلطات المدينة في بيان: "في صباح يوم السبت كان العلم الألماني يرفرف وحده في مكانه"، وتابعت أنه سيتم في الوقت الحالي شراء علم إسرائيلي جديد.

من جانبه، قال عمدة ليفركوزن أوفه ريشترات (من حزب المستشار الألماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي):" لن نتهاون في إظهار تضامننا مع الشعب في إسرائيل"، حسب قولها.