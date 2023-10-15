حسين لبيب: لم أضمن النجاح في انتخابات الزمالك

أكد حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادي الزمالك، أن اختيار حسين السيد ضمن قائمته الموحدة جاء عن قناعة تامة بكفاءته في شؤون الكرة والتعاقد مع اللاعبين وهناك ثقة تامة فيه.

وقال حسين لبيب في تصريحاته لبرنامج بلس 90 على قناة النهار: "نحن قائمة موحدة وحال نجاحنا سيكون مجلس جماعي في القرارات، والاختيار في جميع الملفات، وسيكون هناك لجان فرعية معنا أيضًا".

وأضاف: "المنافسة في الانتخابات قوية جدًا على جميع المناصب، والجميع يتسابق من أجل خدمة النادي، ولا أحد ضامن نجاحه، والهدف هو مصلحة نادي الزمالك، وعودة جميع الرموز هي المكسب الأكبر حاليا داخل النادي".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "لا أفكر في الطعون، ولا أقلق أبدًا خاصةً وأنها تقول إنني لست عضوًا في النادي، أو لاعب في فريق اليد وتركيزي حاليًا على الانتخابات".