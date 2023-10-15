وكيل إسكان النواب: الرئيس السيسي الأمثل لقيادة البلاد الفترة المقبلة

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حجم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لا يمكن الاختلاف عليها أو التشكيك فيها، لأنها موجودة على أرض الواقع.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه يكفي الرئيس السيسي القضاء على فيروس سي، هذا إلى جانب توسعة الرقعة الزراعية وإنشاء البنية التحتية والأساسية اللازمة للاستثمار وتطوير الأنشطة البشرية، منوهًا بأن مصر أصبحت خالية من المناطق الخطيرة التي كانت تهدد حياة المصريين.



وتابع: «نحتاج استمرار الرئيس السيسي لمواصلة الكم الضخم من المشروعات التي شرع في تنفيذها خلال السنوات الماضية»، مشددًا على أن هناك تحديات ومؤامرات على الدولة المصرية، وضغوط كبيرة من أماكن مختلفة وخرجت في توقيت الانتخابات الرئاسية.



وعقب: «ما يحدث لمصر لا يمكن أن يكون صدفة، من تسلسل الأحداث بداية من بيان البرلمان الأوروبي»، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأمثل لقيادة مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل المشهد الانتخابي المنظم الحضاري والمتنوع والذي نتج عنه دخول 3 مرشحين في منافسة الرئيس.



ولفت إلى أن الأمن أغلى سلعة في العالم، وقيمتها تزيد بمرور الأيام، في ظل الأوضاع الملتهبة على حدود الدولة المصرية، مشددًا على أن تحقيق الأمن والأمان في مصر كان بطله هو الرئيس السيسي.





