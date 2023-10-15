زوجة رئيس وزراء إسكتلندا تطالب حكومة بريطانيا بإرسال الإمدادات إلى غزة بدلا من القوة العسكرية

وجّهت زوجة رئيس وزراء إسكتلندا نادية النقلة، نداءً للعالم من أجل أن يحصل أطفال غزة على فرصة في الحياة، وذلك تعليقًا على استمرار الضربات الإسرائيلية على القطاع.



وبحسب «بي بي سي عربي»، غادر والدا نادية دندي في إسكتلندا لزيارة أقاربهما في غزة، وهما الآن محاصران هناك بعد أن أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل رداً على هجمات حماس في 7 أكتوبر.



وقالت النقلة إن هذا يمكن أن يتوقف إذا أراد من هم في السلطة ذلك، ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى إرسال الإمدادات إلى هناك بدلاً من القوة العسكرية.



وفي حديثه لـ«بي بي سي» في وقت سابق، قال رئيس الوزراء حمزة يوسف، إنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار للسماح بفتح ممر إنساني لتمكين الأبرياء من الفرار.



ووافق مؤتمر الحزب الوطني الإسكتلندي، بالإجماع على اقتراح طارئ، لإرسال التضامن إلى الضحايا في كل من إسرائيل وغزة.