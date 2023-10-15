محافظ الدقهلية يسلم تراخيص وحدات الطعام المتنقلة في جمصة إلى المستفيدين

سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددًا من الرخص النهائية لوحدات الطعام المتنقلة بمدينة جمصة؛ لتوفير فرص عمل للشباب من خلال جهاز مشروعك، شملت 4 رخص لـ4 من الشباب والمرأة المعيلة موزعة على مدينة جمصة (منطقة العاشر - مدخل إدارة الشاطئ - مدخل مدينة الشيخ زايد - منطقة 15 مايو أمام الإسعاف)، تفعيلا للقانون رقم 92 لسنة 2018، والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة.



وجاء ذلك بحضور عماد أبو زيد مدير إدارة مشروعك بالمحافظة، وأحمد حمدي رئيس مدينة جمصة.



وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من مشروع وحدات الطعام المتنقلة هو توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وتشجيعهم على العمل الحر من خلال فتح مصدر دخل، مؤكدًا أن الدولة بكل أجهزتها المختلفة تعمل على خلق وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.



وأوضح المحافظ، أن المستندات والأوراق المطلوبة، للحصول على الترخيص تكون كالآتي:



1- صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الرقم القومي آخر لشخص الذي يمكن الرجوع إليه.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- إيصال حديث للخدمات «كهرباء أو مياه أو غاز» لمقر السكن.

4- صورة المؤهل الدراسي.

5- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

6- شهادات الخبرة إن وجد.



فيما يكون التقديم من خلال إدارة مشروعك المتواجدة في الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.



وعلى هامش تسليم تراخيص الوحدات المتنقلة، تفقد المحافظ، كورنيش وشاطئ جمصة، موجهًا رئيس المدينة ومسئولي الشاطئ بالبدء في صيانة وترميم الكورنيش خلال موسم الشتاء، والاستعداد الكامل من الآن لاستقبال المصطافين خلال موسم الصيف 2024.