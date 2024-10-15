 العثور على مراقب حيتان روسي على قيد الحياة بعد اختفائه قبل شهرين برفقة زميلين له - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

العثور على مراقب حيتان روسي على قيد الحياة بعد اختفائه قبل شهرين برفقة زميلين له

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 8:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 8:35 م

قال مكتب المدعي العام في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على رجل على قيد الحياة برفقة زميلين له متوفيين على ساحل شبه الجزيرة الواقعة أقصي شرقي روسيا بعد شهرين من فقدان قاربهم.

وانطلق القارب من البر الرئيسي الروسي وتوجه إلى جزيرة سخالين في التاسع من أغسطس. ولم يتم العثور على أي أثر للقارب وتم اعتبار طاقم القارب في عداد المفقودين.

وتم العثور على القارب على بعد مئات الكيلومترات على الشاطئ الآخر من بحر أخوتسك قرب بلدة أوست- خيريوزوفو على الساحل الغربي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وبحسب شبكة بازا الاخبارية على تطبيق تليجرام، كانت المجموعة قد أبحرت في رحلة لمشاهدة الحيتان قبل أن تختفي في طريق العودة. وعثر اثنان من الصيادين على القارب مساء أمس الاثنين. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك