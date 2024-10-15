العثور على مراقب حيتان روسي على قيد الحياة بعد اختفائه قبل شهرين برفقة زميلين له

قال مكتب المدعي العام في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على رجل على قيد الحياة برفقة زميلين له متوفيين على ساحل شبه الجزيرة الواقعة أقصي شرقي روسيا بعد شهرين من فقدان قاربهم.

وانطلق القارب من البر الرئيسي الروسي وتوجه إلى جزيرة سخالين في التاسع من أغسطس. ولم يتم العثور على أي أثر للقارب وتم اعتبار طاقم القارب في عداد المفقودين.

وتم العثور على القارب على بعد مئات الكيلومترات على الشاطئ الآخر من بحر أخوتسك قرب بلدة أوست- خيريوزوفو على الساحل الغربي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وبحسب شبكة بازا الاخبارية على تطبيق تليجرام، كانت المجموعة قد أبحرت في رحلة لمشاهدة الحيتان قبل أن تختفي في طريق العودة. وعثر اثنان من الصيادين على القارب مساء أمس الاثنين.