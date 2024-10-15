بن غفير يحرض مجددا على عدم إدخال الوقود لغزة

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، التحريض على عدم إدخال الوقود، والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، هدد بن غفير في أكثر من مناسبة بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، داعيا إلى ممارسة الضغط العسكري، بما في ذلك وقف إدخال الوقود إلى غزة.

ومنذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023، يفرض الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وتشن قوات الاحتلال منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن استشهاد 42 ألفًا و344 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 99 ألفًا و13 آخرين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.