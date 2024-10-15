ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2309 شهيدا و10782 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، إلى 2309 شهيدا و 10782 مصابا، بينما بلغت حصيلة أمس 23 قتلى و 84مصابا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم الإثنين أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس أسفرت عن سقوط 3 شهداء وإصابة 84 .وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2309 والجرحى إلى 10782."

وتستمر الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر الماضي بشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.