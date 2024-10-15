جامعة بورسعيد تنظم حملة للتبرع بالدم ضمن المبادرة الرئاسية بداية

نظمت جامعة بورسعيد برئاسة الدكتور شريف صالح، حملة للتبرع بالدم بجميع الكليات، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت إشراف الدكتورة نيفين مرزوق مدير عام المشروعات البيئيه بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور شريف صالح، أن الحملة في كليات الحقوق وتكلونوجيا الإدارة ونظم المعلومات والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة والتجارة، ومستهدف باقي كليات الجامعة.

وأشار إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع المركز الإقليمي لبنك الدم ببورسعيد، لصالح مرضى الأورام والغسيل الكلوي لمحافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور شريف صالح، أهمية توعية الطلاب بالمشاركة، وأهمية تلك الحملات في توعية الطلاب نحو دورهم المجتمعي.

وأضافت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرا بتنفيذ المبادرة الرئاسية بداية، بالإضافة إلى أهمية الدور المجتمعي والخدمي الذي توليه الجامعة؛ حفاظًا على سلامة أهالينا.

وساهم عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تشجيع الطلاب على التبرع بالدم وعمل الدعاية اللازمة داخل الكليات.