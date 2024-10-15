جامعة العريش تحتفل بانتصارات أكتوبر بماراثون للعصا البيضاء

أقامت جامعة العريش ماراثونًا خاصًا بأصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء.

وانطلق المشاركون في الماراثون من البوابة الرئيسية للجامعة وصولًا إلى كلية الآداب في مسيرة رمزية تؤكد على قدرة الإنسان على التحدي والإصرار.

حضر الفعالية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، والدكتور عبد الكريم الشاعر، والدكتورة نهى عرندس، حيث عبروا عن فخرهم بالمشاركة في هذا الحدث الإنساني الهام.

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، واجب علينا أن نشارك أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر احتفالهم بانتصارات أكتوبر تقديرًا للإنجازات التي يحققها أبناؤنا من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن هذا الماراثون هو رسالة للعالم أجمع بأن الإعاقة لا تعني العجز، وأن أصحاب البصيرة قادرون على تحقيق الكثير، ونحن فخورون بهم وبإنجازاتهم، وسنواصل دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم.