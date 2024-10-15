البيت الأبيض: على الجميع احترام قوات يونيفيل بمن فيهم إسرائيل

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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تقوم بدور مهم في حفظ السلام ونريد من الجميع احترامه بمن فيهم إسرائيل، مؤكدا مواصلتهم دعم حل دبلوماسي في لبنان.

من جانبها، أضافت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون): "أعربنا عن قلقنا العميق حيال ما حصل مع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وتابعت: "نصب بطارية ثاد في إسرائيل يهدف إلى تعزيز دفاعاتها، وليس جرنا إلى نزاع إقليمي أوسع".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن "نصب بطارية ثاد في إسرائيل هو إجراء مؤقت يهدف إلى دعم الدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم إيراني آخر".

وقال البنتاجون إن وصول مكونات بطارية ثاد مع فريق من القوات الأمريكية إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وفي وقت سابق، عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد تعرض عدد من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" لإطلاق نار.

وحثّ مجلس الأمن في بيان "جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها".

ودعا البيان "جميع الأطراف في لبنان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، وعبّر عن قلق المجلس البالغ "إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية".