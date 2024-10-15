السعودية تؤكد مواصلة مساعيها للإسهام في معالجة الأوضاع في قطاع غزة ولبنان

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار مساعيها وجهودها على الصعيدين السياسي والإنساني للإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في لبنان، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفاد سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي، في بيان عقب جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بتناول المجلس مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية.

ونوه بتجديد المملكة تأكيدها، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب؛ على أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، قد أطلع مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى نتائج لقائه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.