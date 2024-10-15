أمازون تعلن عن أدوات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي للمعلنين

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كشفت خدمة إعلانات أمازون اليوم الثلاثاء عن طرح أداتين جديدتين تعملان بالذكاء الاصطناعي.

وطرحت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية " الاستوديو الإبداعي" و"المولد الصوتي" اللذين يعملان بالذكاء الاصطناعي لتوليد المعلومات، وتم تصميمهما لتقليل الحواجز الإبداعية وتوسيع فرص المعلنين لتوسيع نطاق الوصول إليهم.

وأوضحت الشركة أن الأداتين اللتين تعملان بالذكاء الاصطناعي تمكنان العلامات التجارية من كل المستويات من إنتاج محتوى جذاب عبر أنواع وسائل الإعلام المختلفة وإزالة الحدود بين صيغ الإعلانات.

وأضافت الشركة أن إعلانات أمازون توسع، من خلال المولد الصوتي، مجموعة الأدوات الإبداعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تعزز العلامات التجارية لتكون في تواصل بالعملاء أثناء رحلة التسوق.