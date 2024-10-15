بيربوك تطالب بالإسراع في تنفيذ حزمة إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي المشترك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في ظل النقاشات الجارية في بولندا حول تعليق مؤقت لقانون اللجوء، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الأوروبية لتشديد نظام اللجوء الأوروبي المشترك.

وخلال اجتماعها مع نظيرها المقدوني الشمالي تيمكو موتشونسكي في برلين، قالت بيربوك اليوم الثلاثاء:" يجب إقرار هذه الحزمة الآن بشكل طموح وتطبيقها على المستوى الوطني".

وتعتزم الحكومة البولندية بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك مناقشة تعليق قانون اللجوء في وقت لاحق اليوم.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس روسيا البيضاء (بيلاروس) ألكسندر لوكاشينكو بنقل مهاجرين من مناطق الأزمات بشكل منظم إلى الحدود الشرقية لبولندا، والتي تشكل أيضًا حدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي توصلت في ديسمبر الماضي، بعد صراع طويل الأمد، إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، ويشمل الإصلاح تشديدا ملحوظا لقواعد إجراءات اللجوء.

وصرحت بيربوك بأن بوتين يستخدم الهجرة كسلاح بشكل متعمد. وأضافت: "علينا، كأوروبيين، أن نتصدى بشكل مشترك لهذا النوع من الحرب الهجينة. فلا يجب أن ننسى أن هدف بوتين هو تقسيم المجتمعات الأوروبية".

وأشارت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أهمية "توحيد الجهود في موضوع الهجرة بالذات، وعدم الانجرار وراء محاولات الشعبويين لتشويه صورة مجموعات من الناس بشكل عام دون تمييز".







