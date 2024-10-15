عقوبات بريطانية على منظمات إسرائيلية تشارك في بناء مواقع استيطانية بالضفة الغربية

أظهر إشعار حكومي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن لندن فرضت عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأوضح الإشعار، وفق «رويترز»، أن العقوبات تستهدف سبعة مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فُرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.

في شأن آخر، قالت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، إن جرائم الاحتلال من إبادة وتطهير عرقي في فلسطين تجاوزت القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.

وأضافت في الجلسة العامة للمجلس التنفيذي الذي ينعقد في مقر المنظمة في باريس في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الجاري: «بات واضحًا للعالم أجمع أن الاحتلال يقوم بأبشع حرب إبادة إنسانية وثقافية وتعليمية وبيئية، وتدمير للنظام الصحي، واغتيال للصحفيين في فلسطين عامةً وفي غزة خاصةً شهدها التاريخ الحديث».

وطالبت طويل، اليونسكو بصفتها حارسة التراث الإنساني المشترك بعدم التزام الصمت في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على مواقع التراث العالمي في فلسطين وخاصةً القدس الشريف والخليل، ومحاولاته تدنيس الحرم ومحو التاريخ، مؤكدةً أن الصمت ليس فقط نقصا في مصداقية المنظمة بل خيانة المبادئ التي تأسست عليها.

كما طالبت المستشار طويل المديرة العامة لليونسكو بحكم السلطة الأخلاقية التي تتمتع بها في رئاسة إحدى أكبر منظمات الأمم المتحدة، بإدانة حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني وإدانة التدمير المتعمد للبنية التحتية التعليمية والثقافية والإعلامية.

وشكرت المستشار الدول الأعضاء الذين أعربوا عن دعمهم لفلسطين في بياناتهم الوطنية.