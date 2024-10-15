المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 902 عائلة فلسطينية مُسحت من السجل المدني

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 375.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال ارتكب 3695 مجزرة، راح ضحيتها 52 ألفًا و344 شهيدًا ومفقودًا.

وأشار إلى وصول 42 ألفًا و344 شهيدًا إلى المستشفيات، قائلًا إن 17 ألفًا و29 شهيدًا من الأطفال، وإن 171 طفلًا رضيعًا وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية.

ونوه أن «710 أطفالٍ استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام»، مشيرًا إلى أن الاحتلال قتل جميع أفراد 902 عائلة فلسطينية ومسحها من السجل المدني.

ولفت إلى استشهاد 37 شخصًا نتيجة المجاعة، فضلًا عن استشهاد 11 ألفًا و585 امرأة، و986 من الطواقم الطبية، و85 من الدفاع المدني، و177 من الصحفيين.

وذكر أن الاحتلال أقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، تم انتشال 520 شهيدًا منهم، مضيفًا أن 99 ألفًا و13 جريحًا ومصابًا وصلوا إلى المستشفيات.