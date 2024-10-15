ميقاتي: حصلنا على ضمانات الأمريكية بتخفيف التصعيد الإسرائيلي على لبنان

أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي أسفرت عن «نوع من ضمانة»؛ لتخفيف التصعيد الإسرائيلي على لبنان.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة الجزيرة الإخبارية مساء الثلاثاء: «حصلنا على نوع من ضمانة أمريكية بتخفيف التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وبيروت، وكانت نتائجه واضحة خلال الفترة الماضية، وحدث نوع من تخفيف التصعيد الإسرائيلي».

وأضاف أن الحكومة اللبنانية لم تبلور حتى الآن الأفكار النهائية للوصول إلى وقف إطلاق النار.

وتابع قائلا: «نحن نعرف المناخ العام في أمريكا اليوم عشية انتخابات تبعد عنا أسابيع، ولكن ليس لدينا خيارات كبيرة.. علينا أن نتعاون مع الجهات الأمريكية الحاكمة اليوم للضغط على إسرائيل للوصول إلى وقف إطلاق النار».

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان قد تم إبلاغ لبنان بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الوصول إلى عمق يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات في جنوب لبنان، نفى ذلك، قائلا: «لم يصلنا أي شيء بتاتا بهذا الخصوص».

وأكد أنه على اتصال دائم مع قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان، متابعا: «لا أريد الحديث في هذا الموضوع، فمبدأ احتلال أرضنا والوصول إلى أي متر منها مرفوض تماما، ولن نقبل بذلك إطلاقا».