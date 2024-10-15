مقتل سيدة في قصف روسي على ميكولايف جنوبي أوكرانيا

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قالت السلطات الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن سيدة لقيت حتفها وأصيب أكثر من عشرة أشخاص آخرين في قصف روسي لمنطقة ميكولايف الواقعة جنوبي أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات معاد توظيفها خلال الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت سبع قذائف إس 300 و إس 400 من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود التي ضمتها روسيا عام 2014.

يشار إلى أن الأسلحة المضادة للطائرات لديها معدل إصابة مرتفع ضد الأهداف التي تكون في الجو. ولكن عندما يتم استخدامها ضد الأهداف الأرضية، فإنها تكون غير دقيقة وينتج عنها نتائج غير متوقعة.

وقال حاكم المدينة فيتالي كيم، عبر تطبيق تليجرام، إن السيدة لقيت حتفها في العاصمة الإقليمية ميكولايف، وإن 23 آخرين أصيبوا في القصف.

وأضاف أن إحدى منشآت البنية التحتية وعدة مبان تعرضت لأضرار.

وتجنبت ميكولايف، وهي مدينة ساحلية مطلة على البحر الأسود ومركز كبير لصناعة السفن، الاحتلال في بداية الغزو الروسي الشامل في ربيع 2022.

ورغم ذلك، فالعمليات في مينائها البحري متوقفة لأن الجيش الروسي يسيطر على مرور السفن في البحر الأسود.





