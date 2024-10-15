نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 375.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5000 مواطن من قطاع غزة، خلال حرب الإبادة الجماعية.

وأشار إلى تسجيل 310 حالات اعتقال من الكوادر الصحية - تم اغتيال 3 أطباء منهم - و36 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم.

ونوه أن الحرب أدت إلى نزوج 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، محذرًا من أن هناك 100 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

وذكر أن الاحتلال دمّر 204 مقرات حكوميةٍ، و125 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و337 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.

ولفت إلى أن الاحتلال قتل 12 ألفًا و700 طالب وطالبة و750 معلما وموظفا تربويا خلال الحرب، مضيفًا أن الاحتلال أعدم 130 عالماً وأكاديمياً وأستاذاً جامعياً وباحثاً.

وأفاد بأن الاحتلال حرم 785 ألف طالب وطالبة من التعليم، ودمّر 814 مسجداً بشكل كلي، و148 مسجداً بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، إضافة إلى تدمير 3 كنائس.

وأضاف أن الاحتلال دمر 18 مقبرة بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وسرق 2300 جثمان من مقابر القطاع.

وصرح أن الاحتلال دمر 150 ألف وحدة سكنية كليًا، و200 ألف وحدة جزئيًا، و80 ألف وحدة غير صالحة للسكن، مستطردًا أن الاحتلال ألقى 85 ألف طن متفجرات على القطاع.

وأعلن أن الاحتلال أخرج 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا عن الخدمة، واستهدف 162 مؤسسة صحية، و131 سيارة إسعاف، ودمّر 206 مواقع أثرية.

واستطرد أن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت 86%، مختتمًا أن «35 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية».