إزالة أكثر من 70 حاجزا من حواجز الركنات الخاصة بمدينة الغردقة

شنت شرطة مرافق البحر الأحمر، بالاشتراك مع مباحث المديرية، حملات مكبرة لإزالة حواجز الركنات الخاصة التي كانت تسبب اختناقات مرورية وتغلق الطرق بمدينة الغردقة.

وتأتي الحملة بتوجيهات من الدكتور اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن البحر الأحمر، بهدف إعادة الانضباط في شوارع المدينة ومنع الإشغالات غير القانونية، وتحرير محاضر للمخالفين.

وأسفرت الحملة التي نفذها حي شمال وجنوب الغردقة، عن إزالة أكثر من 70 حاجزًا للركنات الخاصة، التي كانت تتسبب في غلق الشوارع وتعطل الحركة المرورية للأهالي وسكان المدينة السياحية، حيث انتشرت هذه الظاهرة من أصحاب العقارات وهي تحديد مساحات أمام المنزل، وتركيب حواجز حديدية بمساحات مختلفة، وتحديد أماكن لركنات السيارات الخاصة بهم، وذلك ما يتسبب في غلق الشوارع لأن معظم الشوارع الداخلية مساحاتها لا تسمح لمرور سيارتين بجانب بعض.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عقد اجتماعًا ضم الجهات التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق، ووجه بأهمية الاهتمام بمطالب المواطن، واتخاذ خطوات جادة نحو تحسين الذوق العام.

وأشاد المحافظ، بالتغييرات الإيجابية الملحوظة التي طرأت على المدينة، مشيرًا إلى أهمية جهود إدارة المرافق في تحسين الأوضاع، مشددًا على أهمية رفع كفاءة المدينة من جميع النواحي، بما في ذلك تحسين الذوق العام والمظهر الحضاري، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المظاهر غير اللائقة التي تؤثر سلبًا على صورة المدينة السياحية.