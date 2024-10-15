خبراء يحذرون: بريطانيا مازالت معرضة بصورة كبيرة لأزمة طاقة أخرى

حذرت لجنة معنية بأزمات الطاقة في المملكة المتحدة، من أن البلاد معرضة بصورة كبيرة لأزمة طاقة أخرى، من شأنها أن تؤدي لارتفاع الأسعار.

وذكرت وكالة الأنبا البريطانية (بي أيه ميديا)، أن اللجنة التي تتألف من خبراء بينهم ممثلون لمنظمتي "إنيرجي المملكة المتحدة" و"سيتزن ادفايس" واتحاد الصناعات البريطانية.

قالت إن الأزمة التي وقعت 2022-2021 كشفت عدة نقاط ضعف في نظام الطاقة ببريطانيا في 3 مجالات الإمداد والطلب والدعم المستهدف للأسر الأكثر فقرا.

وكان تم تشكيل اللجنة مطلع هذا العام لمراجعة تداعيات أزمة الطاقة الأخيرة على الأسر والشركات البريطانية، بعدما تسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار.

وخلصت اللجنة، إلى أن بريطانيا غير مستعدة بصورة خطيرة لأزمة طاقة من هذا النوع، وكانت من الدول الأكثر تضررا في أوروبا، حيث تشغل المركز الثاني للدول الأكثر اعتمادا على الغاز والمركز الخامس للدول الأكثر اعتمادا على الغاز من أجل توليد الكهرباء مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

وتوصلت اللجنة، في التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، أنه من ناحية الإمداد، مازالت بريطانيا تعتمد بقوة على الغاز من أجل تدفئة المنازل وتوليد الطاقة، كما أنها في حاجة ماسة للمزيد من الطاقة المتجددة المنتجة محليا وسعة تخزينية.

وخلص التقرير، إلى أن أنظمة الدعم التي كانت موجهة بصورة سيئة يعني أن الأسر الأفقر تكبدت معاناة؛ مما أدى في النهاية لارتفاع إجمالي تكلفة الأزمة بالنسبة للمملكة المتحدة وزيادة الدين الوطني.

وأشارت اللجنة، إلى أن التداعيات كانت كارثية بالنسبة لبعض الأسر الأكثر ضعفا، حيث توصلت إلى أن تسعة من بين كل 10 أسر خفضت استخدامها للطاقة.

وعلى الرغم من أن اللجنة حذرت من أنه تم إحراز تقدم ضئيل لبناء قدرة مقاومة بريطانيا للأزمات المستقبلية، فإن الحكومة الجديدة تظهر دلالات مشجعة على التغلب على المخاوف المتعلقة بالإمدادات، من خلال الدفع نحو نمو الطاقات المتجددة وتحديث الشبكات واحتجاز الكربون وتخزينه.