أماندا نوكس تقدم استئنافا جديدا في قضية تشهير في إيطاليا

قدمت الكاتبة الأمريكية أماندا نوكس استئنافا جديدا ضد إدانتها بالتشهير فيما يتعلق بجريمة قتل وقعت عام 2007 واستحوذت على اهتمام العالم.

وقال محامو نوكس /37 عاما/ اليوم الاثنين، إنها قدمت استئنافا رسميا لإلغاء إدانتها بالتشهير والحصول على تبرئة كاملة.

وستعود القضية الآن إلى أعلى محكمة في إيطاليا، وهي محكمة النقض العليا في روما.

وبعد نحو 10 سنوات من تبرئة نوكس من جريمة قتل الطالبة البريطانية ميريديث كيرشر /21 عاما/ في مدينة بيروجيا بوسط إيطاليا ، حكمت عليها محكمة استئناف في فلورنسا بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يونيو هذا العام لتوريطها زورا ساقي حانة محلي في القضية.

ولم يكن على نوكس أن تقضي هذه العقوبة لأنها أمضت بالفعل أربع سنوات في السجن في إيطاليا بعد إدانتها الأولية بالقتل ، والتي تم إلغاؤها في عام 2011.

وتعيش نوكس الآن على الساحل الغربي للولايات المتحدة، وهي متزوجة ولديها طفلان.

وفي المحاكمة الرئيسية ، أدينت الأمريكية مرتين بقتل كيرشر ، زميلتها السابقة في السكن. لكن في الحكم الأخير، حصلت على تبرئة كاملة في عام 2015.

ولم يتم حل جريمة القتل بعد، وكانت مادة خصبة للعديد من الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية.