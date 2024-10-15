إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في موقعين قرب أسدود

أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة إسرائيليين اثنين، صباح اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار في موقعين قرب مدينة أسدود.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الخط الساخن تلقى بلاغات الساعة 11:06 بالتوقيت المحلي، عن وقوع حادثتي إطلاق نار في شارع رقم 4 بالقرب من مفرق يفنه ومفترق نير جاليم.

وذكر أن فرق الإسعاف تقدم في هذه الأثناء العلاج لجريحين، أحدهما رجل يبلغ من العمر 30 عامًا في حالة حرجة نتيجة فقدانه للوعي في مفرق يافنه، ورجل يبلغ من العمر 42 عاماً في حالة متوسطة في مفترق نير غاليم.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها «لم تحدد بعد خلفية حادث إطلاق النار قرب أسدود».