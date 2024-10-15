السعودية تعلن استمرارها في معالجة الوضع في غزة وتداعيات الأحداث في لبنان

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، استمرار مساعيها للإسهام في معالجة الوضع الراهن في غزة ،وتداعيات الأحداث الجارية في لبنان.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) عقب الجلسة الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إن "مجلس الوزراء، تطرق إلى مساعي المملكة وجهودها المستمرة على الصعيدين السياسي والإنساني للإسهام في معالجة الوضع الراهن في قطاع غزة ومحيطها، وتداعيات الأحداث الجارية في لبنان، ومن ضمن ذلك إطلاق جسر جوي إلى الشعب اللبناني لمساندته في مواجهة هذه الظروف الحرجة".

وأطلع ولي العهد السعودي مجلس الوزراء، "على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي، وعلى نتائج لقائه بوزير خارجية إيران، وما جرى خلالهما من استعراض المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها".

وأوضح وزير الإعلام " أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل مشاركات المملكة في الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز علاقاتها مع دول العالم في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التنسيق إزاء القضايا والتحديات ذات الأهمية الدولية".

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة ، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدولي حول ضحايا الإرهاب، من أهمية تضافر الجهود الدولية على جميع المستويات للحد من الفكر والخطاب المتطرفين، واجتثاث الإرهاب من جذوره، وتوفير الدعم والرعاية لجميع ضحاياه وتمكينهم من التعليم والتأهيل.