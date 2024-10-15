ستارمر: أمصال إنقاص الوزن ستساهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء، إن أمصال فقدان الوزن الجديدة يمكن أن تساهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني عبر إعادة المواطنين إلى العمل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن ستارمر قوله ، إن الأدوية المعالجة للسمنة يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد .

وجاء ذلك بعد اقتراح من وزير الصحة ويس ستريتينج عن إمكانية حقن العاطلين عن العمل بأمصال إنقاص الوزن لمساعدتهم على العودة إلى العمل.

وقال ستارمر لبرنامج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي بريكفاست"، : "أعتقد أن هذه الأدوية يمكن أن تكون مهمة للغاية لاقتصادنا وصحتنا".

وأضاف ستارمر: "سيكون هذا العقار مفيد اللغاية لمن يرغبون في إنقاص أوزانهم، ويحتاجون إلى إنقاص الوزن، وهو من الأهمية بمكان للاقتصاد حتى يتمكن الناس من العودة إلى العمل.

واستطرد ستارمر قائلاً :" إنه مهم للغاية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، كما سبق وكررت، نعم ، نحن بحاجة إلى مزيد من الأموال لدعم الهيئة، ولكن علينا أن نفكر بشكل مختلف.