قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن "ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين".

وأضاف حمدان، في كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن "الجرائم في شمال قطاع غزة تأتي في ظل أنباء عن بدء تنفيذ الاحتلال مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية"، مشيرا إلى أن "الخطة الجديدة للاحتلال هدفها فصل شمال القطاع وتهجير سكانه".

تابع: "نحن أمام واحدة من أكثر الخطط العسكرية انحطاطا وضعها قادة عسكريون لا أخلاق لديهم".

وجدد حمدان الدعوة للمجتمع الدولي "لفرض قرارات تحمي المدنيين العُزّل وتوقف حرب الإبادة بحقهم".

وأكد أن "تغاضي المجتمع الدولي عن جريمة إسرائيل بتهجير مئات الآلاف انتكاسة غير مسبوقة في القيم الإنسانية".

كما حمل القيادي في حركة حماس حمل الإدارة الأمريكية المسئولية عن المجازر والجرائم وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد غزة، داعياً الدول العربية والإسلامية للتحرك العاجل وتحمل مسئولياتها السياسية في الضغط لوقف المذبحة بغزة.