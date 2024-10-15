تركيا: ضبط أسلحة وذخائر لعناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط العديد من الأسلحة والذخائر العائدة لتنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه)، أثناء أعمال تمشيط في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة التركية ضبطت أثناء عمليات التمشيط في المنطقة العديد من الأسلحة والذخائر والمستلزمات المعيشية والطبية العائدة لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضحت أن من بين الأسلحة المضبوطة بندقية قنص ورشاشات من طراز "دوشكا"، وقاذف صاروخي مضاد للطيران من طراز "إس إيه-7" بالإضافة إلى قنابل يدوية وكميات كبيرة من الذخائر.

وفي أبريل 2022، شنت تركيا عملية مخلب القفل في شمال العراق للتصدى لـ"بي كيه كيه " الذي يختبئ هناك .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.