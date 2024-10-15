حزب الله يتهم إسرائيل بإطلاق صواريخ محملة بقنابل عنقودية مُحرمة دوليا

اتهم حزب الله اللبناني، إسرائيل بإطلاق صواريخ محشوة بـ"قنابل عنقودية"، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مواقع بجنوبي لبنان، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأضاف حزب الله أن "جريمة إلقاء القنابل العنقودية تؤكد استهتار العدو بكل الأعراف والمواثيق الدولية"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.

في المقابل، أعلن قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال عزمه على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإبعاده عن المنطقة.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قد قالت، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرار بالقضاء على عناصر الوحدة 127 بحزب الله بعد الهجوم على قاعدة جولاني.

وكان تحقيق أوّلي لجيش الاحتلال كشف عن تفاصيل الهجوم بطائرة بدون طيار أطلقها حزب الله اللبناني على قاعدة تدريب لـ"لواء جولاني"، يوم الأحد، والذي قتل 4 جنود، وأصاب العشرات، معلناً اتخاذ إجراءات جديدة لتفادي مثل هذه الهجمات مستقبلاً.

وذكر تحقيق سلاح الجوي الإسرائيلي، أن الطائرة جاءت ضمن "مخطط هجومي" لحزب الله، تضمن إطلاق "طائرات بدون طيار، صواريخ، وثلاثة صواريخ دقيقة استهدفت منطقة حيفا في نفس الوقت".