انتعاش طفيف في مبيعات العقارات بسنغافورة بعد خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شهدت مبيعات المنازل الجديدة في سنغافورة، انتعاشا طفيفا الشهر الماضي على خلفية المعروض الجديد منها وخفض معدلات الفائدة الأمريكية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إن المطورين باعوا 401 وحدة خاصة في غضون شهر سبتمبر الماضي، حسبما أفادت الأرقام التي أعلنتها هيئة إعادة التطوير الحضري اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج، إن هذا الرقم يقترب من ضعف ما تم بيعه من وحدات الشهر الماضي، وإنه الأعلى منذ يوليو.

وأوضحت بلومبرج، أن سوق المنازل الخاصة الجديدة في البلاد يستعد لمواجهة أسوأ عام له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مع انضمام الحكومة للأصوات التي تحذر من أن معدلات الرهن العقاري المحلية ستظل على ارتفاعها لبعض الوقت.