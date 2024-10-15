بريطانيا تعلن مجموعة جديدة من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "تقاعس الحكومة الإسرائيلية" بسبب سماحها "بازدياد الإفلات من العقوبة" بين المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، فيما أعلنت المملكة المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات ردا على العنف المستمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الثلاثاء.

وذكر الوزير أن الإجراءات تستهدف ثلاث مستوطنات وأربع منظمات دعمت "الاعتداءات السافرة على حقوق الإنسان" واقترفتها ضد المجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.

وشهد العام الماضي زيادة في أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، حيث سجلت منظمة الأمم المتحدة أكثر من 1400 هجوم قام بها مستوطنون غير شرعيون عام 2023.

وقال لامي: "عندما ذهبت في الضفة الغربية في وقت سابق هذا العام، في واحدة من أول رحلاتي كوزير للخارجية، التقيت مع فلسطينيين تعرضت مجتمعاتهم لأعمال عنف مروعة على أيدي مستوطنين إسرائيليين".