الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف مجمع تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قواته البرية اكتشفت مجمعا تحت الأرض لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن المجمع كان يستخدم كمركز قيادة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله، ويحتوى على أسلحة وذخائر ودراجات نارية كانت مخزنة هناك.

وعرض الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر غرف نوم ومطبخا ومرافق صحية في المجمع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المجمع الموجود تحت الأرض كان مصمما لكي تتكمن قوات الرضوان من الوصول إليه وتجهيز أنفسهم ثم دخول إسرائيل سيرا على الأقدام أو بالدراجات النارية، ووفقا للجيش، يوجد المجمع تحت منطقة مدنية في جنوب لبنان.

يذكر أنه لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المزاعم الإسرائيلية.

ويأتي الإعلان عن اكتشاف المجمع فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ما وصفها بعملية برية محدودة في جنوب لبنان مستهدفا مواقع تابعة لحزب الله في المنطقة بالتزامن مع غارات جوية، اسفرت عن دمار مروع للمباني والبنية التحتية وسقوط قتلى وجرحي ونزوح هائل للسكان .