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معالم الإمارات تضيء بألوان العلم اللبناني

علم الإمارات
علم الإمارات
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 5:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 5:03 ص

أضاءت المعالم الرئيسية في الإمارات مساء الإثنين بعلم لبنان وخريطتها الجغرافية وبشعار الحملة الإماراتية الإغاثية "الإمارات معك يا لبنان"، تعبيرا عن التضامن الإنساني والدعم الإماراتي للشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

ومن بين أبرز المعالم التي أضيئت "برج خليفة" بدبي و"برج مبادلة" و"مبنى أدنوك" في أبوظبي.

وبدأت الإمارات حملة إغاثة موسعة لدعم الشعب اللبناني يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتم تجهيز الفي صندوق من المواد الإغاثية في دبي وأبوظبي حتى يوم الإثنين، وتنوعت المساعدات ما بين طرود غذائية ومستلزمات إيوائية.


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