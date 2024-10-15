تقرير: الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرار بالقضاء على عناصر الوحدة 127 بحزب الله

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ قرار بالقضاء على عناصر الوحدة 127 بحزب الله بعد الهجوم على قاعدة جولاني.

وكان تحقيق أوّلي لجيش الاحتلال كشف عن تفاصيل الهجوم بطائرة بدون طيار أطلقها حزب الله اللبناني على قاعدة تدريب لـ"لواء جولاني"، يوم الأحد، والذي قتل 4 جنود، وأصاب العشرات، معلناً اتخاذ إجراءات جديدة لتفادي مثل هذه الهجمات مستقبلاً.

وذكر تحقيق سلاح الجوي الإسرائيلي، أن الطائرة جاءت ضمن "مخطط هجومي" لحزب الله، تضمن إطلاق "طائرات بدون طيار، صواريخ، وثلاثة صواريخ دقيقة استهدفت منطقة حيفا في نفس الوقت".

وأضاف التحقيق أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك منظومة القبة الحديدية وسلاح البحرية، تمكنوا من اعتراض طائرتين بدون طيار، بينما فُقِد الاتصال بالطائرة بدون طيار الثالثة، التي كانت تحلّق شمال شرق مدينة عكا.

وأشار التحقيق إلى أنه في سلاح الجو الإسرائيلي، كان الاعتقاد أن الطائرة بدون طيار تحطمت بعد فقدان الاتصال بها لفترة طويلة، نظراً لارتفاعها المنخفض أو التشويش الذي يطبقه الجيش الإسرائيلي على نظام تحديد المواقع "جي بي إس".

ومع ذلك، كشف التحقيق أن الطائرة رُصدت لفترة قصيرة على الرادارات، ولم يتم التعرف عليها لمدة نصف ساعة، باستثناء فترة قصيرة دامت دقيقة إلى دقيقة ونصف، لكن لم يتم تصنيفها كـ"تهديد جوي" في الوقت المناسب.